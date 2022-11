Violenza sulle donne, la Cgil espone a Bari uno striscione contro gli abusi di genere

Uno striscione che afferma il no deciso della Cgil Puglia alla violenza sulle donne. Il grande manifesto è apparso sulla facciata della sede regionale pugliese del sindacato, a Bari in via Calace, per testimoniare la vicinanza ai temi del 25 novembre, giornata dedicata alla sensibilizzazione contro gli abusi compiuti nei confronti della donne.

"Un fenomeno sistemico che tocca tutti gli ambiti relazionali della vita delle donne - ha sottolineato in una nota la segretaria regionale, Filomena Principale - a qualsiasi età e in qualsiasi ambiente e condizione: da quello domestico alle strade e agli spazi civici, dai luoghi di lavoro, a quelli dello svago e del tempo libero. La violenza nasce e trova nutrimento, dalle asimmetrie nei rapporti di potere, pregiudizi e stereotipi sono il condimento che le permette di radicarsi in comportamenti tesi a escludere, ad affermare supremazia e discriminazione. Nei confronti delle donne ma anche dei minori, se pensiamo a quella violenza subdola, strisciante, non codificata nel vocabolario comune degli abusi di genere, rappresentata dalla Pas. I dati continuano ad essere drammatici, nonostante interventi legislativi tesi ad incrementare le pene e ad avviare percorsi rieducativi dei maltrattanti. Restano ancora scarse le risorse dedicate alle vittime, per poterle allontanare dalla violenza, sostenerle nella cura dei figli, offrire loro una prospettiva di autonomia che le faccia guardare ad un futuro lontano dalla paura".