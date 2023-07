Checco Zalone e il furto a Padova, il racconto durante lo show: "Non mi hanno lasciato neanche le mutande"

Derubato a Padova, dove era arrivato in vista della tappa del suo spettacolo 'Amore + Iva', in programma giovedì scorso, 27 luglio, a Piazzola sul Brenta. Un episodio che Checco Zalone ha deciso di raccontare dal palco, proprio durante il suo show, come riporta PadovaOggi: "Volevo ringraziare per l'accoglienza. Ieri per farmi sentire a casa, a Padova, mi hanno aperto la macchina e si sono portati via tutto. Neanche le mutande mi hanno lasciato", dice Zalone che poi di fronte alle risate del pubblico (forse in dubbio se si trattasse di una gag), aggiunge: "Davvero eh, mica sto scherzando", ha detto l'artista originario di Capurso. Non una battuta ma un episodio reale, dunque, stando alle parole dell'artista, che lo ha comunque raccontato con la sua consueta ironia, giocando con stereotipi e luoghi comuni. Impossibile per il pubblico, anche in questo caso, trattenere le risate.