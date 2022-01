Checco Zalone superospite di Sanremo 2022: sarà protagonista di una delle cinque serate

Checco Zalone sarà superospite a Sanremo 2022, al via il prossimo 1° febbraio nel teatro Ariston della città dei Fiori. Lo apprende l'Ansa spiegando che il comico barese nato a Capurso sarà protagonista di una delle serate condotte della Kermesse condotta da Amadeus.

Recordman di incassi del cinema italiano con un bottino superiore ai 200 milioni di euro raccolti con i suoi film (Cado dalle nubi, Che bella giornata, Sole a catinelle, Quo vado? e Tolo Tolo), Zalone era sembrato molto vicino a Sanremo già nel 2019, quando aveva però smentito la sua presenza ("Non ho il coraggio di andare all'Ariston, è un palco difficilissimo"), anche perché - aveva spiegato - in procinto di partire per il Kenya, dove avrebbe girato Tolo Tolo (atteso domani in prima tv su Canale 5). Nei suoi sketch la partecipazione al festival è una sorta di tormentone, tra il sogno dell'Ariston (con tanto di telefonata a Pippo Baudo) e sonore bocciature da parte di inflessibili commissioni artistiche.