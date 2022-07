Anche Checco Zalone sul palco del Jova Beach party a Barletta: al pianoforte per 'Angela' con Lorenzo e Sangiorgi

Musica, ironia e tante risate: sul palco del Jova Beach Party, sabato 30 luglio a Barletta, tra gli ospiti a sorpresa arriva anche Checco Zalone. Insieme a Gianni Morandi (in questi giorni in vacanza in Puglia) e a Giuliano Sangiorgi, leader dei Negramaro. L'attore e comico barese è stato infatti uno degli artisti che hanno accompagnato Jovanotti nella prima delle due giornate in programma nella città della Disfida.

Pubblico in visibilio, pronto a cantare a squarciagola, quando Checco Zalone, al pianoforte, ha intonato la sua 'Angela', accompagnato da Lorenzo e da Sangiorgi. Parte dell'esibizione anche il suo brano-parodia dei Negramaro 'Pollu cusutu...', con Sangiorgi che non si è sottratto all'ironia esibendosi in un duetto indimenticabile.

Il video dell'esibizione di Checco Zalone