Chiara Ferragni attesa a Bari per un evento in centro, c'è l'ordinanza del Comune: chiusa parte di via Dante

Il Comune di Bari ha disposto limitazioni al traffico su via Dante, all'altezza di via Sparano, in occasione dell'arrivo della nota influencer e star dei social Chiara Ferragni, la quale, il prossimo 17 novembre, parteciperà ad un evento nello store Douglas, incontrando anche alcuni fan.

Nell'ordinanza disposta dal Comune si legge che nel "giorno 17 novembre 2021, dalle ore 05.00 alle ore 21.00 e comunque fino al termine esigenze è istituito il divieto di fermata sulla via Dante, lato numerazione civica dispari, tratto compreso tra il civico 53 ed il civico 49. Si autorizza, in deroga, la sosta di un minivan sulla via Dante, lato prospiciente l’attraversamento con la via Sparano, nelle immediate vicinanze dello store Douglas".