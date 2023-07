Dolce&Gabbana in Puglia, stasera la sfilata ad Alberobello: arriva anche Chiara Ferragni

A fine giugno fa era sotto il palco del Battiti Live a Bari per assistere all'esibizione di suo marito Fedez. A distanza di due settimana, Chiara Ferragni torna in Puglia, probabilmente per assistere alla sfilata di creazioni di Alta Moda di Dolce&Gabbana, in programma questa sera ad Alberobello.

E' la stessa imprenditrice e influencere ad annunciare, su Instagram, il suo arrivo nella regione, spiegando nelle stories che si tratterà di una 'visita lampo' di "meno di 24 ore". "Ma la Puglia è sempre uno dei miei posti preferiti", aggiunge la Ferragni che poi mostra foto di prati verdi, pony e asinelli in masseria.