Chiara Ferragni torna in Puglia per le vacanze: aereo privato atterrato a Bari e relax in masseria a Savelletri

Chiara Ferragni sceglie ancora una volta la Puglia per un periodo di relax assieme a suo marito Fedez, ad amici e collaboratori. La popolare influencer è giunta con un jet privato all'aeroporto di Bari, ieri pomeriggio. per poi dirigersi in una lussuosa masseria del Brindisino, a Torre Maizza, nella zona di Savelletri (Fasano). Scatti immortalati e pubblicati su Instagram, tra apprezzamenti dei follower e condivisioni social.