Chioschi ed edicole in strada, il Comune proroga le concessioni delle aree pubbliche: "Salvaguardiamo i lavoratori"

Prorogate le concessioni su aree pubbliche della città per chioschi ed edicole. L'amministrazione comunale di Bari ha deciso di concedere le autorizzazioni per la durata di tre anni (fino al 31 dicembre 2026) in favore di tutti coloro che svolgono attività di vendita di libri e di giornali, in considerazione sia delle difficoltà economiche della categoria, dovute al progressivo passaggio all’informazione digitale, sia dell’alto tasso di abbandono di questo tipo di attività commerciali che negli ultimi anni ha determinato un’ampia disponibilità di spazi concedibili.

Prorogate invece, di un anno (fino al 31 dicembre 2024) le concessioni di tutti coloro che svolgono attività diversa dalla vendita di libri e di giornali considerato, in questo caso, lo scarso numero di chioschi del genere per i quali è dunque necessaria una procedura comparativa ad evidenza pubblica, come disposto, tra l’altro, dalla normativa intermedia.

“Questa scelta - commenta l'assessore al Patrimonio, Vito Lacoppola - è coerente con le più recenti disposizioni legislative nonché con la relativa giurisprudenza, sebbene non ancora definitive: l’obiettivo dell’amministrazione comunale è quello di salvaguardare il lavoro degli addetti al settore in attesa di una riforma complessiva e organica della materia, consentendo alle attività economiche interessate di continuare a lavorare negli spazi pubblici loro concessi”.