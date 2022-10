Il Cirillo di Bari chiuso per lavori, da mercoledì riprendono in parte le lezioni: primarie e medie in istituto

Riprenderanno in parte da mercoledì prossimo le lezioni al Convitto Cirillo di Bari. La chiusura della struttura, per interventi che riguarderebbero il solaio a rischio crollo, erano stati comunicati dalla dirigenza scolastica lo scorso 14 ottobre con una circolare che ne sanciva l'interdizione immediata all'uso degli ambienti.

Come rende noto oggi la scuola, "i lavori di manutenzione straordinaria annunciati sono già iniziati in data odierna e proseguiranno senzasosta, mettendo in sicurezza le vie di transito necessarie all’accesso e all’utilizzo degli ambienti non interdetti". Nella giornata di domani le attività resteranno ancora sospese mentre riprenderanno da mercoledì con modalità differenti a seconda delle classi. Secondo le ultime disposizioni rese note dall'istituto, infatti, da mercoledì 19 ottobre le classi della scuola primaria svolgeranno regolarmente le attività nei locali dell'istituto, e resta invariato l’orario di tutte le attività didattiche ed educative (8.00-13.00/13.30 alunni non semiconvittori; 8.00-18.10 alunni semiconvittori). Allo stesso modo, anche le classi della scuola secondaria di primo grado della SSIG svolgeranno regolarmente le attività nei locali del nostro istituto; rimane invariato l’orario consueto di tutte le attività (8.00-14.00 alunni non semiconvittori, 8.00-18.10 alunni semiconvittori).

Per quanto riguarda invece i licei, le classi prime svolgeranno le attività didattiche presso la scuola “Laterza” di mattina; le classi seconde, terze, quarte e quinte svolgeranno le attività didattiche presso la scuola “Carlo del Prete” in orario antimeridiano. Le lezioni individuali di Esecuzione e Interpretazione degli alunni del Liceo musicale si svolgeranno nel pomeriggio, presso la scuola “Carlo del Prete”, anche per gli alunni della classe I AM, menntre sono temporaneamente sospese le attività educative destinate agli alunni semiconvittori del Liceo.

I timori dei genitori: scongiurate le lezioni di pomeriggio

Come si evince dalla circolare pubblicata sul sito della scuola, quidi, risulta scongiurata l'ipotesi di lezioni di pomeriggio, con i doppi turni, paventata in un primo momento. Le famiglie degli studenti avevano inviato una lettera alla dirigente scolastica, al sindaco Antonio Decaro ed all'amministrazione locale per protestare contro l'applicazione del doppio turno che, secondo i genitori, avrebbe penalizzato il percorso formativo dei ragazzi, già provati dai 2 anni di lockdown e dalle difficoltà della didattica a distanza. Nella missiva si chiedeva una rapida ed accettabile soluzione per la gestione del previsto periodo di inagibilità della struttura scolastica di circa 3 settimane. I genitori si sono dichiarati pronti anche a valutare la richiesta di nulla osta per procedere all'iscrizione dei ragazzi presso altri istituti scolastici. La protesta degli utenti del Cirillo aveva preso forma anche su facebook con il gruppo 'Comitato Attiviamoci per il Cirillo'. I timori dei genitori, tuttavia, come detto, sono stati fugati dalle ultime disposizioni della scuola.

