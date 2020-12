Giardini e villa comunale chiusi nelle feste a Molfetta, deroga per 5 giorni al cimitero

Giardini e cimiteri chiusi a Molfetta nei giorni pre festivi e festivi. A comunicarlo è il Comune, che ha disposto una specifica ordinanza, recependo il decreto del Governo pensato per il periodo natalizio e di Capodanno. In particolare per quanto riguarda i parchi e i giardini comunali, inclusa la villa comunale, saranno chiusi al pubblico il 24, 25, 26, 27 e 31 dicembre, mentre a gennaio saranno inaccessibili l'1, 2, 3, 5 e 6 gennaio.

Specifiche disposizioni anche per il cimitero comunale, che sarà aperto per 5 ore (dalle 7 alle 12) il 24, il 28, il 29, il 30 e 31 dicembre, e per due giorni a gennaio: il 3 e 4. Visite ai propri cari bloccate nei giorni 25, 26 e 27 dicembre e il 1, 2, 5 e 6 gennaio.