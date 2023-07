Lavori sulla Complanare Sud cittadina, il 17 luglio chiusura notturna del tratto Zona Industriale-Bari Nord

Sulla D94 Complanare Sud di Bari (allacciamento A14 Bologna-Taranto/Tangenziale di Bari), per consentire lavori di manutenzione dei pali d'illuminazione, dalle 22 di lunedì 17 luglio alle 6 del giorno successivo, sarà chiuso il tratto compreso tra Bari Zona industriale e Bari Nord, verso la A14 Bologna-Taranto.

In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria allo svincolo libero a Bari Zona Industriale, Autostrade.it consiglia di proseguire sulla Strada Statale 96 Bari-Altamura in direzione di Bari, sulla Strada Statale 16 Adriatica in direzione di Foggia, sulla Strada Provinciale 88 Bitonto-Giovinazzo verso la stazione Bitonto, dove si potrà entrare in A14.

Sulla A14 Bologna-Taranto, inoltre, sarà chiusa l'area di servizio 'Murge Ovest' situata nel tratto tra Bitonto e Bari Nord, verso Bari.