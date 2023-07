Controlli sull'autostrada A14: domani chiusura notturna per la stazione di Molfetta

Sull'autostrada A14 Bologna-Taranto, per consentire attività di ispezioni alle barriere di sicurezza, saranno adottati alcuni provvedimenti di chiusura, in modalità alternata. Nel Barese, dalle 22 di martedì primo agosto alle 6 del giorno successivo, sarà chiusa la stazione di Molfetta, in entrata verso Pescara/Ancona.

In alternativa, Autostrade.it si consiglia di utilizzare la stazione di entrata di Trani.

Sarà chiusa, inoltre, l'area di servizio 'Murge ovest', situata nel tratto compreso tra Bitonto e di Bari Nord.