Chiude il ristorante Black and White di piazza Mercantile, l'annuncio sui social e il 'grazie' ai clienti: "Ora altri progetti"

Chiude il ristorante 'Black and White' in piazza Mercantile, a Bari. Un "viaggio" giunto al termine "dopo dieci anni", ma con "tante novità" all'orizzonte. Ad annunciare la decisione con un messaggio sul suo profilo social è il titolare, lo chef Daniele Caldarulo.

L'attività si fermerà definitivamente il prossimo 31 ottobre e fino a quella data il ristorante sarà operativo e pronto ad accogliere i clienti, ma le parole di Caldarulo lasciano intuire nuovi progetti in cantiere. "È arrivato il momento di guardare a nuovi orizzonti e concentrare le nostre energie su altri progetti. Qui, fermi al capolinea , vogliamo innanzitutto ringraziare i clienti che hanno creduto in noi che hanno apprezzato il nostro operato, che hanno scelto di trascorrere al nostro ristorante i giorni particolari della propria vita , ma anche per la quotidianità, che ci hanno offerto amicizia, stima, regalato sorrisi e soddisfazioni, compagnia, risate, passaparola , chiacchiere, caffè, parole di conforto e complimenti".

Poi, nel preannunciare "nuove idee" e "tante novità", il ringraziamento va anche "allo staff che ci ha accompagnato in questa avventura". Tantissimi i commenti e le reazioni al messaggio, tra clienti dispiaciuti per la chiusura, incoraggiamenti e auguri per il futuro.

Lo chef Caldarulo, molto conosciuto in città, è stato nei mesi scorsi anche tra i ristoratori più attivi nel denunciare le difficoltà attraversate dal settore della ristorazione in relazione alle chiusure Covid, e ai rincari delle materie prime successivamente.