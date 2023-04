Si chiude la stagione di prosa organizzata dal Comune di Bari: "Un anno segnato dalla piena ripresa del Teatro Piccinni"

I prossimi mesi saranno in scena a Bari gli attori Silvio Orlando e Virginia Raffaele, ma ci sarà spazio anche per un celebre opera teatrale di Shakespeare e per lo spettacolo di Elio De Capitani. Sono queste le prime anticipazioni sulla prossima stagione teatrale organizzata dal Comune di Bari in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese. Le novità sono state svelate in una lettera dell'assessora alle Culture, Ines Pierucci, che sarà consegnata questa sera, in occasione dell’ultimo appuntamento della stagione di prosa e danza 2022/23 della Città di Bari.

"Quella che si chiude è una grande stagione contraddistinta dalla partecipazione di un pubblico che ha segnato la piena ripresa delle emozioni condivise nella platea del Teatro comunale Niccolò Piccinni - scrive nella missiva l'assessora Pierucci - La prossima stagione attraverserà un percorso dedicato alla narrazione scenica dei grandi classici, ma anche ai grandi temi di attualità e al dialogo fra linguaggi: importanti regie, indimenticabili testi della tradizione e drammaturgie contemporanee, grandi attori e attrici e uno sguardo alla scena mondiale. Sarà una stagione ricca di emozioni che ospiterà esclusive regionali, debutti nazionali e spettacoli pluripremiati con tournée internazionali e vincitori di Premi Ubu. Dedico a voi, pertanto, spettatori consapevoli, il mio arrivederci a presto nella platea del nostro amato universo del Teatro Piccinni".

La prossima stagione teatrale del capoluogo pugliese vedrà quindi sul palcoscenico la rappresentazione dell'opera 'La Tempesta' di William Shakespeare, nella traduzione e adattamento Alessandro Serra. Silvio orlando porterà in scena il suo lavoro 'La vita davanti a Sé', Virginia Raffaele si esibirà nel suo spettacolo 'Samusà'. Elio De Capitani intepreterà 'Moby Dick alla Prova', riadattando il testo di Orson Welles.