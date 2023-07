Lavori sull'autostrada A14: da lunedì chiusure notturne per il tratto tra Acquaviva e Bari Sud

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, saranno adottati alcuni provvedimenti di chiusura. Nelle tre notti di lunedì 24, martedì 25 e mercoledì 26 luglio, dalle 22 alle 6, sarà chiuso il tratto compreso tra Acquaviva delle Fonti e Bari Sud verso Pescara. Contestualmente, saranno chiuse l'area di servizio 'Le Fonti est' e l'area di parcheggio 'Virgilio est'.

In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Acquaviva delle Fonti, autostrade.it consiglia di proseguire sulla Strada Provinciale 125 Acquaviva-Sammichele in direzione di Sammichele di Bari, procedere sulla Strada Statale 100 verso Bari, sulla Strada Statale 16 Adriatica in direzione di Foggia, sulla Strada Provinciale 236 in direzione Cassano delle Murge, per rientrare sulla A14 alla stazione di Bari Sud;

Dalle 22 di giovedì 27 luglio alle 6 del giorno successivo, sarà chiuso il tratto compreso tra Bari Sud e Bari Nord, verso Pescara.

In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Bari Sud, si potrà proseguire sulla Strada Provinciale 236, verso Bari, sulla Strada Statale 16 Adriatica in direzione di Foggia, raggiungere la Tangenziale di Bari e rientrare sulla A14 alla stazione di Bari Nord.