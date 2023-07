Lavori sull'autostrada A14: dal 10 luglio chiusure notturne per le stazioni di Acquaviva e Gioia del Colle

Sulla A14 Bologna-Taranto per consentire lavori di riqualifica dei pali di illuminazione, saranno adottati alcuni provvedimenti di chiusura: dalle 22 di lunedì 10 luglio alle 6 del giorno successivo sarà completamente chiusa la stazione di Acquaviva delle Fonti, in entrata e in uscita. In alternativa, autostrade.it consiglia di utilizzare la stazione di Bari Sud o di Gioia del Colle. Saranno, inoltre, chiuse le aree di servizio 'Le Fonti ovest' e 'Le Fonti est', situate nel tratto compreso tra Bari Sud e Acquaviva delle Fonti, rispettivamente verso Taranto e in direzione di Bari/Pescara.

Nelle due notti di martedì 11 luglio e mercoledì 12, dalle 22 alle 6, sulla A14 sarà completamente chiusa la stazione di Gioia del Colle, in entrata e in uscita. In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione di Acquaviva delle Fonti o di Mottola.