Lavori sulla Complanare Sud di Bari: dal 5 luglio chiusure notturne per gli svincoli della Zona Industriale e Modugno

Sulla D94 Complanare sud di Bari (allacciamento A14 Bologna-Taranto/Tangenziale di Bari), per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, saranno adottati alcuni provvedimenti di chiusura, in modalità alternata.

Dalle 22 di mercoledì 5 luglio fino alle 6 del giorno successivo sarà chiuso lo svincolo esterno di uscita di Bari Zona Industriale, verso la SS96 Bari-Altamura, in direzione di Altamura. In alternativa, consiglia autostrade.it in una nota, si potrà utilizzare lo svincolo esterno di uscita verso Bari, per poi immettersi sulla SS96 Bari-Altamura. Sarà, inoltre, chiuso lo svincolo di Modugno, in entrata verso la A14 Bologna-Taranto. In alternativa si consiglia di entrare a Bari Zona Industriale.

Dalle 22 di giovedì 6 luglio fino alle 6 del giorno successivo sarà chiuso lo svincolo di Modugno, in entrata verso la SS16 Tangenziale di Bari e in uscita per chi proviene da Bari Zona Industriale e dalla stazione di Bari nord sulla A14. In alternativa, si consiglia, in entrata verso la SS16 Tangenziale di Bari: proseguire in direzione di Bari sulla SP1 Bari-Modugno e sulla SS96 Bari-Altamura, fino a raggiungere la Tangenziale di Bari. In uscita per chi proviene da Bari Zona Industriale e dalla stazione di Bari nord: Bari Zona Industriale.