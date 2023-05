Lavori sulla A14 'Bologna-Taranto': previste chiusure notturne nei tratti fra Bari, Acquaviva e Gioia del Colle

Continuano i lavori di ripristino della segnaletica verticale sull'autostrada A14 'Bologna- Taranto'. A causa degli interventi, spiega in una nota Autostrade, saranno necessarie le chiusure notturne al traffico veicolare di alcuni tratti.

Dalle 22 di lunedì 8 alle 6 di martedì 9 maggio, sarà chiuso il tratto compreso tra Bari sud e Acquaviva delle Fonti, verso Taranto. Di conseguenza, saranno contestualmente chiuse l'area di parcheggio 'Virgilio ovest' e l'area di servizio 'Acquaviva delle Fonti ovest'. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Bari sud, proseguire sulla Strada Provinciale 236 verso Bari, sulla Strada Statale 16 Tangenziale di Bari in direzione di Brindisi, fino all'uscita 13, per poi procedere sulla Strada Statale 100 verso Taranto e sulla Strada Provinciale 125 Acquaviva-Sammichele seguendo le indicazioni per Acquaviva delle Fonti e rientrare sulla A14 alla stazione di Acquaviva delle Fonti.

Dalle 22 di martedì 9 alle 6 di mercoledì 10 maggio, sarà chiuso il tratto compreso tra Gioia del Colle e Mottola Castellaneta, verso Taranto. Sarà contestualmente chiusa l'area di parcheggio 'Le Grotte ovest', situata all'interno del suddetto tratto. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Gioia Del Colle, immettersi sulla Strada Provinciale 106 Gioia del Colle-Putignano, in direzione di Putignano, proseguire sulla Strada Statale 100 verso Taranto e sulla sulla Strada Provinciale 23 Castellaneta-San Basilio verso Castellaneta e rientrare sulla A14 alla stazione di Mottola Castellaneta.

Dalle 22 di giovedì 11 alle 6 di venerdì 12 maggio, sarà chiuso il tratto compreso tra Mottola Castellaneta e Gioia del Colle, verso Bari. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Mottola Castellaneta, percorrere la Strada Provinciale 23 Castellaneta-San Basilio, proseguire poi sulla Strada Statale 100 verso Bari e sulla Strada Provinciale 106 Gioia del Colle-Putignano e rientrare sulla A14 alla stazione di Gioia del Colle.

Dalle 22 di venerdì 12 alle 6 di sabato 13 maggio, sarà chiuso il tratto compreso tra Gioia del Colle e Acquaviva delle Fonti, verso Bari. Sarà contestualmente chiusa l'area di parcheggio 'Le Masserie est', mentre rimarrà regolarmente aperta l'area di servizio 'Acquaviva delle Fonti est'. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Gioia del Colle, immettersi sulla Strada Provinciale 106 Gioia del Colle-Putignano verso Putignano, proseguire sulla Strada Statale 100 verso Bari e poi sulla Strada Provinciale 125 Acquaviva-Sammichele e rientrare sulla A14 alla stazione di Acquaviva delle Fonti.