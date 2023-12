Christmas in Wonderland a Bari, inaugurato il 'Villaggio di Babbo Natale' in piazza Umberto

"In città é arrivato Babbo Natale. Per tutti i bambini ma anche per noi adulti, perché non è mai troppo tardi per smettere di credere nei sogni. Per le vostre letterine, per i sogni e per trascorrere qualche ora di magia, Babbo Natale ci aspetta nella sua casetta in piazza Umberto". Sono queste le parole, affidate a un post sulla sua pagina facebook, con cui il sindaco di Bari, Antonio Decaro, ha commentato l'inaugurazione di 'Christmas in Wonderland', il Villaggio di Babbo Natale, avvenuta ieri sera in piazza Umberto I, a Bari.

L’evento ha visto l’arrivo di Babbo Natale che ha ufficialmente dato il via alla favola natalizia nel Villaggio. Durante l’evento inaugurale sono stati presentati tutti gli abitanti del Villaggio. Elfi, cantastorie, circensi hanno sfilato in una parata a tema natalizio con la colonna sonora, in sottofondo, interpretata dalla cantante barese Emiliana Maniglio. Gli atleti del gruppo 'Asd Cassandra' si sono esibiti sui loro pattini a rotelle in una performance che ha incantato tutti i presenti.

Il Villaggio sarà aperto fino al 6 gennaio, dal lunedì al venerdì dalle ore 16 alle ore 21, il sabato e la domenica dalle ore 9 alle ore 22, il 24 dicembre dalle ore 9 alle ore 18, il 25 e il 26 dicembre dalle ore 9 alle ore 22, e accoglierà i bambini e i loro genitori con eventi, animazioni ludiche, giochi di gruppo, balli natalizi, spettacoli circensi, spettacoli musicali e musical e incontri con cantastorie.

Nel Villaggio si potrà visitare la casa di Babbo Natale e le casette in pan di zenzero con set immersivi a tema: si svolgeranno attività ludiche e sarà possibile scattare selfie. L’intero parco in Piazza Umberto I è allestito con luci led a basso consumo energetico e proiezioni che impreziosiscono gli alberi, le aiuole e la fontana.

'Christmas in Wonderland' è stato organizzato e realizzato a cura di 'Kiasso eventi e distribuzione srl', agenzia che si è aggiudicata il bando biennale per l'espletamento dei servizi di allestimento del Villaggio di Natale e di animazione per le famiglie, relative alle edizioni 2023/2024 e 2024/2025.