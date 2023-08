Stabilisce il record mondiale di velocità a Bitonto, il ciclista Leonardo Saponaro tenta un nuovo primato a Gioia

In attesa che venga certificato il suo terzo record mondiale stabilito domenica scorsa a Bitonto percorrendo, in sella alla propria bici, 52 chilometri, 837 metri e 48 centimetri in un’ora, il ciclista Leonardo Saponaro tenterà una nuova impresa a Gioia del Colle, venerdì 25 agosto alle ore 17.30 in piazza Pinto.

Nella cittadina in provincia di Bari, infatti, l'atleta di Ceglie Messapica tenterà di stabilire con la sua bici il miglior tempo mondiale in una prova di percorrenza di 100 chilometri su un rullo.?

Saponaro punta così ad aggiungere l'ennesimo titolo "Guinness World Record" in sella alla sue amate due ruote.