Ciclovia dell'Acqua, partono i lavori per 4 tratti: nuovi percorsi fra Bitonto e Gioia del Colle

I nuovi interventi pemetteranno di realizzare 4 tratti che copriranno un itinerario turistico compreso fra Bitonto, Gioia del Colle, Cisternino e Castel del Monte. Presentati, questa mattina a Bari, i nuovi lotti del valore di 35 milioni di euro, della Ciclovia dell'Acquedotto Pugliese.

I lavori, recentemente aggiudicati, si completeranno nel 2026 collegando il tratto attuale in Valle d’Itria alla Murgia gioiese, passando da quella olivata del barese, sino alla Costa Sveva e di lì verso le sorgive terre spinazzolesi. Un percorso della più ampia ciclovia che, da Caposele in provincia di Avellino a Santa Maria di Leuca nel leccese, attraversa tre regioni, unendo ulteriormente le comunità.

È stata definita la progettazione esecutiva e la realizzazione, entro il 2026, di quattro nuovi tratti dell’itinerario turistico lungo la strada di servizio del Canale Principale di Aqp. Nel dettaglio: 11,3 milioni di euro sono destinati ai lavori del tratto Bitonto-Gioia del Colle (45,5 km); 13,3 milioni di euro per il percorso da Gioia del Colle a Cisternino (57 km); 7,6 milioni di euro per il collegamento da Castel del Monte a Bitonto (31 km); 7,2 milioni di euro per il completamento da Spinazzola a Castel del Monte (35 km), che portano la Ciclovia fino al confine con la Basilicata. In totale, nel 2026, i chilometri nel territorio pugliese saranno 192.