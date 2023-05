Piogge continue in Puglia da maggio, gli agricoltori contano i danni: "Devastate le colture delle ciliegie"

Una primavera super bagnata in Puglia con 1200 millimentri di pioggia caduti a maggio in 34 comuni della regione: un venomeno che ha provocato numerosi danni alle colture da campo, a aprtire dalle ciliegie. A denunciarlo è la Coldiretti regionale sulla base dei dati rilevati dalle stazioni meteorologiche di Arif.

Per fare il punto della situazione è stato effettuato un sopralluogo con il direttore di Coldiretti Puglia, Pietro Piccioni, l’assessore regionale all’Agricoltura, Donato Pentassuglia, e il presidente della IV Commissione consiliare, Francesco Paolicelli, nelle campagne della provincia di Bari, dove sono andate "irrimediabilmente perdute - spiega l'associazione di categoria - le ciliegie primizie, le Bigarreau, mentre già iniziano a contarsi i danni sulle ciliegie Georgia".

"Una ondata di maltempo che – sottolinea la Coldiretti regionale - ha colpito a macchia di leopardo tutta la Puglia, le città e le campagne con danni alle coltivazioni, dalla frutta alla verdura, ma anche bietole, grano, fino agli ulivi e alle vigne, ha strappato i teli dell’uva da tavola, ma ha provocato anche frane ed alluvioni in una regione dove 9 comuni su 10 pari all’89% del totale sono a rischio idrogeologico anche per effetto del cambiamento climatico che aggrava lo stato di salute – denuncia Coldiretti Puglia - di un territorio già molto fragile per la cementificazione e l’abbandono".