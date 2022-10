Cimitero di Loseto in preda a degrado e vandali: in arrivo un bando per lavori straordinari

Da anni nel degrado e per certi versi sovradimensionato rispetto alle esigenze della popolazione: il cimitero di Loseto, quartiere alla periferia di Bari, è ormai da troppo tempo alla mercé di vandali e incuria. Dal Comune, però, qualcosa si muove per ridare dignità al luogo di sepoltura: la Ripartizione Lavori Pubblici ha dato via libera al provvedimento che porterà all'indizione del bando riguardante la manutenzione straordinaria della struttura.

L'accordo, della durata di un anno "salvo opzione di proroga", prevederà lavori per circa 320mila euro con cui rimettere a nuovo il cimitero: gli interventi riguarderanno il risanamento e il rivestimento esterno di loculo e cappelle. l'esecuzione di un nuovo impianto di illuminazione lungo il viale principale, l'installazione di nuovo impianto di filodiffusione e il rifacimento dell'impianto elettrico, l'installazione di nuovi arredi esterni e la riqualificazione di locali destinati ad ossari.

"Nelle prossime settimane - spiega a BariToday l'assessore cittadino ai Lavori Pubblici, Giuseppe Galasso - saranno redatti i singoli progetti esecutivi da approvare. Per il cimitero di Loseto abbiamo optato per un appalto dedicato perché ha problemi ormai storici". Uno su tutti l'ampliamento della struttura, operato una ventina di anni fa e mai completato definitivamente, diventando terra prediletta per vandali con tanto di distruzione delle strutture dedicate ai loculi e di altri arredi.

"La struttura - aggiunge Galasso - è comunque sproporzionata rispetto a decenni fa, essendoci comunque pochi residenti" ma "volevamo comunque dare risposte ai cittadini che chiedevano da tempo un nostro impegno". Già negli anni scorsi erano stati effettuati alcuni interventi urgenti all'esterno: il Comune, infatti, aveva rimosso alcuni chioschetti destinati alla vendita dei fiori che erano ormai inutilizzati a causa dei bassi affari, diventando facile preda dei vandali. Gli interventi nel cimitero di Loseto potrebbero, salvo intoppi, cominciare a inizio 2023: nelle prossime settimane, infatti, dovrebbero essere ultimati i passaggi burocratici che porteranno all'aggiudicazione dell'appalto e alla redazione del progetto definitivo, per poi avviare i cantieri.