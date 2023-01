Borgonovo e la frase sui cinghiali, il giornalista chiarisce: "Clamoroso equivoco, parlavo di bar non di Bari"

"Un clamoroso equivoco", nato da una parola intesa male e riportata in maniera sbagliata. Dopo le polemiche di queste ore, il giornalista Francesco Borgonovo, vicedirettore de La Verità, interviene per fare chiarezza e in un video pubblicato anche sul suo profilo Twitter, ricostruisce la vicenda "surreale" legata alle sue presunte affermazioni sulla città di Bari.

Borgonovo racconta di aver cominciato a ricevere in questi giorni "una serie di mail e messaggi" "da cui pare che io abbia attaccato la città di Bari e i suoi abitanti". Le affermazioni finite al centro della polemica sono quelle fatte in occasione di una sua partecipazione alla trasmissione 'Tagadà' dello scorso 22 dicembre. Tra gli argomenti trattati, quello della presenza sempre più numerosa di cinghiali nelle aree urbane. Quindi il giornalista mostra un passaggio del suo intervento, quello 'incriminato', facendolo scorrere anche a velocità rallentata: "Come avete visto - spiega - io non cito minimamente la città di Bari, dico che è 'come in certi quartieri, quando si va al bar è meglio non guardare troppo a lungo le persone'. Io ho semplicemente detto bisogna stare attenti a guardare le persone al bar, e non a Bari". "Al bar", dunque, e non "a Bari", come nella versione che in queste ore ha scatenato le polemiche. Una parola capita male, che ha comportato un errore di trascrizione. "Purtroppo - spiega Borgonovo - sul sito di La7 è stato riportato questo spezzone in cui si citava nel titolo la città di Bari, forse perché chi ha pubblicato il video non ha inteso bene, quindi chiaramente si tratta di un errore".

Lo spezzone era stato poi segnalato da un telespettatore di TeleBari, che aveva chiesto una risposta in merito al sindaco, nel corso della trasmissione 'Chiama Decaro'. "So che il sindaco di Bari ha risposto durante una trasmissione di Telebari - prosegue Borgonovo - Vorrei innanzitutto ringraziarlo perché è stato molto cortese nella risposta, pur a una cosa che non ho detto. Mi ha invitato in città e ne approfitterò, appena possibile andrò a Bari a trovarlo perché credo che sia una bellissima città". "Non ho niente contro i baresi e contro Bari, si tratta semplicemente di un clamoroso equivoco - ribadisce ancora Borgonovo - Mi dispiace per le persone che si sono offese, le invito a risentire il video e a sentire esattamente quello che dico".