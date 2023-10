Riqualificazione di cinque aree verdi a Bari: da Poggiofranco a Loseto, i progetti di restyling

La Giunta comunale di Bari ha detto sì aiprogetti esecutivi relativi alla realizzazione di cinque interventi di riqualificazione green di altrettanti spazi e giardini comunali. Si tratta delle aree a verde di via dell’Andro (Importo complessivo 180.000 euro), delle aree a verde Parco Loseto (Lotto 1 da 282.000 euro),del giardino di via delle Murge (da 698.000 euro), della nuova area verde via Gaetano Fiore (436.000 euro) e del giardino Rita Levi Montalcini (432.000 euro).

I progetti approvati rientrano nella più ampia azione sperimentale finalizzata all’incremento del verde urbano (greening e forestazione), al contenimento dei cambiamenti climatici e al contrasto dell’effetto isola di calore, finanziata nel complesso per 8 milioni di euro dal Pon Metro, che prevede interventi puntuali e diffusi sull’intero territorio comunale, accomunati dall’obiettivo di migliorare l’accessibilità?, la mobilita? interna e l’offerta di servizi dei singoli quartieri con una spiccata propensione alla sostenibilità ambientale.

“Stiamo procedendo speditamente con l’approvazione di progetti che ci consentiranno di migliorare la qualità dei luoghi urbani attraverso interventi di riqualificazione e greening che doteranno gli spazi pubblici della città a tal fine individuati, siano essi aree verdi già esistenti o da realizzare, di nuove funzioni aggregative, ludiche e sportive - commenta l'assessore cittadino ai Lavori Pubblici, Giuseppe Galasso -. Grazie al piano complessivo messo a punto per aumentare la dotazione di verde in città e per contrastare l’effetto isola di calore, continuiamo a prenderci cura dello spazio pubblico in tutti i quartieri per renderlo sempre più fruibile ai cittadini e sottrarlo all’incuria al degrado”.