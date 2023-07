Il circo MagdaClan incanta nel parco Gargasole: con luci e acrobati "un'arte popolare tra i palazzi"

Equilibrismi, acrobazie e momenti di teatro per coinvolgere grandi e bambini in uno spettacolo popolare e alla portata di tutti. Nel parco Gargasole del quartiere Carrassi di Bari è arrivato il tendone del circo di MagdaClan, una compagnia di artisti che da anni gira l'Italia e l'Europa tramandando un'arte antica ma allo stesso tempo completamente proiettata verso il futuro. Sette show in dieci giorni (fino al 16 luglio ma con biglietti praticamente esauriti) inseriti nel cartellone del festival 'Bari Vista Dalla Luna', un ricco programma di appuntamenti realizzato dall'associazione 'L'Amoroso' che coinvolge diversi quartieri baresi tra musica, teatro e altre coinvolgenti attività.

Nella vivace area verde tra i palazzi di Carrassi sono spuntate luci colorate e la struttura dove all'interno una quindicina di artisti del collettivo circense, con base a Torino e in Piemonte, mettono in scena i loro spettacoli. Si tratta della prima volta a Bari per MagdaClan: "Siamo già venuti qui in Puglia, a Trani, Foggia, Ceglie Messapica e in altre località - spiega a BariToday Giulio, storico componente del collettivo -. Con noi vi sono artisti provenienti da tutta Italia e anche dal Sudamerica".

La filosofia del gruppo si discosta decisamente da quella del circo tradizionale: "Da noi - aggiunge Giulio - non c'è un direttore che dirige la compagnia e siamo un po' come un clan che vive quasi tutto l'anno insieme. D'altra parte, nessuno di noi arriva da famiglie circensi. Molti del MagdaClan provengono da un percorso fatto insieme ai temi della scuola di circo Flic di Torino, una quindicina d'anni fa. Poi c'è anche chi ha studiato all'estero. Nel 2011 siamo riusciti a trovare questo tendone usato che apparteneva a una compagnia francese e nel 2012 abbiamo presentato il nostro primo spettacolo. Da allora siamo praticamente sempre in giro".

Il nome MagdaClan ha una genesi decisamente particolare: "Beh - rimarca Giulio - Clan è la prima parte che ci è venuta in mente subito perchè non volevamo usare i termini compagnia o circo. Clan dà più un'idea di comunità e famiglia. Per Magda, invece, c'è un aneddoto: anni fa una ragazza piemontese del gruppo di allora, in piena notte, disse 'Basta non ne posso più'. Allora un altro collega le rispose che sembrava un po' come la protagonista del film 'Bianco, Rosso e Verdone' (celebre pellicola diretta proprio da... Carlo Verdone, ndr). Da lì siamo diventati il 'Clan di Magda' ".

"Atmosfera molto bella e coinvolgente nel parco Gargasole"

La tappa barese sta riscuotendo un grande consenso di pubblico che chiede di più questo tipo di circo, lontano da logiche vecchio-stampo ormai sempre più sorpassate: "C'è un'atmosfera molto bella - sottolinea Giulio - con spettatori molto calorosi, partecipativi e attenti. I nostri spettacoli uniscono l'arte circense a una drammaturgia presa anche anche dal teatro, dal quale si ispira anche una cura particolare del movimento. Nel circo che proponiamo, senza l'utilizzo di animali, la particolarità è quella dei collettivi acrobatici. Quando abbiamo cominciato la gente pensava di trovare proprio uno spettacolo con gli animali e in un certo senso ci si stupiva che non vi fossero. Oramai, però, non ci chiedono più queste cose e c'è un immaginario differente da parte dello spettatore, più legato a show come quelli del Cirque Du Soleil. In Italia siamo ancora un po' indietro rispetto agli altri Paesi come, ad esempio, la Francia e il Belgio. Lì, si mischiano teatro e danza sin dagli anni '70. Le cose, però, stanno cambiando".

La scelta di allestire il tendone tra le case di Carrassi rende ancor più 'popolare' un'esperienza che nasce proprio per essere vicina alla gente: "Il parco Gargasole - afferma Giulio - è molto bello ed è ideale per il nostro spettacolo. Il circo è un'arte che riesce ad essere molto forte perchè 'monta' sotto casa. Noi non siamo solo artisti ma anche operai che allestiscono il tutto. Ci rapportiamo anche con le famiglie del vicinato. Ci svegliamo al mattino, la gente si interessa e si avvicina, ci dà anche dei consigli. Il quartiere dove ci esibiamo diventa il nostro". E' la forza del circo e di un'arte che rinnovandosi verso orizzonti più moderni riesce a rigenerarsi e a superare le barriere: quelle tra le persone e quelle del tempo.