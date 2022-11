Cisl Fp Bari Bat: il 25 novembre in occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, la richiesta di illuminazione di un monumento

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

La Coordinatrice donne CISL FP Bari BAT Maria Rosaria Pastorelli, con una nota indirizzata al Sindaco metropolitano Antonio Decaro, chiede che in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, ricorrenza istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite nel dicembre 1999 per sensibilizzare l’opinione pubblica sul problema della violenza contro le donne, venga illuminato di rosso uno dei monumenti simbolo della città. “Da tempo – spiega Maria Rosaria Pastorelli - la CISL FP è impegnata nelle attività di contrasto e sensibilizzazione su questa triste tematica, anche attraverso la creazione di eventi e sportelli di ascolto. È ormai acclarato che i tanti casi di femminicidio avvengono prevalentemente tra le mura domestiche e sono spesso preceduti da violenze psicologiche e soprusi di ogni genere, il nostro obiettivo è dare solidarietà alle donne vittime di discriminazioni e violenza.” In virtù di ciò, la richiesta di compiere un piccolo gesto, come quello di illuminare di rosso uno dei monumenti simbolo della città. Un gesto simbolico che possa fare luce su questo triste problema sociale.