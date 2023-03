Cisl Scuola Puglia a Bari, "le prospettive per la dirigenza scolastica"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

La Cisl Scuola Puglia in collaborazione con l'Istituto di formazione Irsef Irfed organizza il Seminario formativo dal titolo "Le prospettive per la Dirigenza Scolastica". Mercoledì 22 marzo 2023 dalle ore 9.30 alle 13.30 presso il "Vittoria Parc Hotel", via Nazionale 10/F - Bari Palese. Aprirà i lavori la Segretaria generale Cisl Scuola Lecce Gianna GUIDO. Le relazioni sono affidate a: GIANLUIGI GIANNUZZI CARDONE, AVVOCATO ESPERTO IN DIRITTO SCOLASTICO FEDERICA CARBONE, RESPONSABILE BROKER polizze per DS CISL SCUOLA ROBERTO CALIENNO, SEGRETARIO NAZIONALE ORGANIZZATIVO CISL SCUOLA PAOLA SERAFIN, SEGRETARIA NAZIONALE CISL SCUOLA - COORDINATRICE D.S. Modera i lavori Rocco Fazio, coordinatore Dirigenti scolastici Cisl Scuola Puglia. Nel corso della giornata, alla quale potranno partecipare tutti i dirigenti scolastici della Regione Puglia saranno affrontate le diverse problematiche che in questo momento interessano la categoria. Ci sarà un focus sui contratti integrativi che definiscono la retribuzione di posizione e di risultato degli stessi dirigenti e sulla necessità di reperire risorse a livello nazionale (FUN) indispensabili per migliorare e allineare le retribuzioni dei DS. Saranno poi illustrati i servizi e le tutele che la CISL Scuola mette a disposizione della dirigenza scolastica iscritta: polizze assicurative, fondo integrativo nazionale CISL Scuola e convenzioni gratuite stipulate in loro favore. Si parlerà anche di rinnovo contrattuale, Dimensionamento della rete scolastica, Procedimento disciplinare e Rapporti con l’Avvocatura dello Stato e di tanto altro. Si tratta davvero di una occasione formativa e informativa di importante valore.