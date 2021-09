Nuovo Parco della Giustizia di Bari, procedure più veloci per la realizzazione. Decaro: "Soddisfatti dal decreto legge approvato"

Le norme indicate nel Decreto prevedono un modulo estremamente veloce per rilascio dei pareri, per l'approvazione dei livelli di progettazione oltre ad essersi ridotti i termini per l’impugnazione giudiziaria

Procedure più veloci per la realizzazione de Parco della Giustizia alle ex Casermette di Bari. Il sindaco Antonio Decaro ha espresso soddisfazione per il Decreto legge approvato oggi che sancisce “Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici”. Il dl prevede procedure autorizzatorie più rapide in capo al Commissario delegato per la realizzazione dell’opera.

“Con questo decreto – spiega Decaro – Il Governo sta mantenendo un impegno preso con la città di Bari, e che mi era stato assicurato meno di un mese fa, approvando oggi di fatto una norma ad hoc sul Parco della Giustizia. Dopo la nomina del Commissario, vengono dati allo stesso strumenti per lavorare con procedure semplificate e veloci così da ridurre i tempi di realizzazione dell'opera. Le norme indicate nel Decreto, infatti, prevedono un modulo estremamente veloce per rilascio dei pareri, per l'approvazione dei livelli di progettazione oltre ad essersi ridotti i termini per l’impugnazione giudiziaria. Questo significa oggi avere un commissario straordinario con poteri straordinari, per la realizzazione di un’opera che la città e gli operatori della giustizia attendono da anni. Finalmente il Parco della Giustizia barese è una priorità non solo per Bari ma anche per il Paese intero”