Classifica degli studiosi più citati nel mondo, due professori della Lum nella lista

Il professor Giovanni Schiuma, Ordinario di Ingegneria Gestionale e Direttore del Dipartimento di Ingegneria della Lum e la professoressa Giustina Secundo, Ordinario di Ingegneria Gestionale della Lum, sono entrati nella World's Top 2% Scientists, la classifica più prestigiosa a livello mondiale degli scienziati più citati in diverse discipline.

La classifica, curata dalla Stanford University, si basa sulle informazioni bibliometriche dei 190mila ricercatori profilati nel database Scopus, il più grande database di abstract e citazioni al mondo e comprende scienziati di tutti i campi della ricerca. Su circa 9 milioni di scienziati, il ranking indica il primo 2% degli studiosi più citati a livello globale con riferimento al periodo 2022-2023.

"Includere due docenti della Lum nella prestigiosa lista del 2% degli scienziati migliori è motivo di orgoglio per il nostro Ateneo - ha affermato il professor Schiuma - È un riconoscimento dell'eccellenza della ricerca dell'università e della dedizione dei suoi ricercatori".

"Si tratta di un risultato significativo per la Lum - ha dichiarato la professoressa Secundo - che evidenzia la rilevanza internazionale del nostro Ateneo e in particolare del Dipartimento di Ingegneria impegnato costantemente anche in progetti di ricerca con prestigiose aziende".