Classifica nazionale del 'BenVivere': la provincia di Bari al 57esimo posto, prima fra le pugliesi

La provincia di Bari è al 57esimo posto della classifica nazionale sul 'BenVivere', stilata dalla Scuola di Economia Civile in collaborazione con 'Avvenire', tramite i contributi di Federcasse e Federcooperative. I dati delle 107 province italiane sono stati presentati durante l'ultimo Festival Nazionale dell'Economia Civile, svoltosi a Firenze lo scorso 30 settembre.

L'indagine prende in esame diversi parametri, come la sicurezza, l'impegno civile, i servizi per la persona, gli indicatori demografici, la sostenibilità ambientale, la partecipazione dei cittadini e il livello di invecchiamento attivo della popolazione.

L'area del capoluogo primeggia nella regione: la provincia di Brindisi si pone al 72esimo posto della graduatoria nazionale, la Bat all'80esimo. Lecce è all'86esima piazza, chiudono Taranto al 103esimo posto e Foggia al 104esimo.

La classifica è guidata dalla provincia di Bolzano, seguita da Pordenone e Prato. Quarta piazza per Milano, quinta Firenze.