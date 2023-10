Ecosistema Urbano, ecco la classifica di Legambiente sulle città italiane a 'crescita sostenibile': Bari al 90esimo posto

Bari è ancora lontanta dai migliori standard italiani per la crescita sostenibile, si piazza al 90esimo posto della classifica italiana dei Comuni capoluogo. È questo il dato che emerge dal report nazionale di Legambiente sull'Ecosistema Urbano, realizzato in collaborazione con Ambiente Italia e Il Sole24Ore, sulle performance ambientali di 105 Comuni capoluogo italiani. L'indagine, giunta alla 30esima edizione, ricapitola i dati raccolti in qusti anni.

La graduatoria è guidata dalla città di Trento, seguita da Mantova e Pordenone. La prima città del Sud si posiziona al settimo posto: è Cosenza. La capitale d'Italia, Roma, precede di una sola posizione Bari.

I parametri che determinano la classifica delle performance ambientali dei Comuni di Ecosistema Urbano 2023 di Legambiente sono 19 e prevedono l’assegnazione di un punteggio massimo teorico di 100 punti, costruito caso per caso sulla base di obiettivi di sostenibilità. L’insieme degli indicatori selezionati per la graduatoria complessiva dei 105 capoluoghi esaminati nel report copre sei principali componenti ambientali presenti in città: aria, acque, rifiuti, mobilità, ambiente urbano, energia. Vengono così valutati tanto i fattori di pressione e la qualità delle componenti ambientali, quanto la capacità di risposta e di gestione ambientale

I punteggi assegnati per ciascun indicatore identificano il tasso di sostenibilità della città reale rispetto a una città ideale. Trento si è avvicinata maggiormente alla vetta con un punteggio di 85,86%. Per Bari, invece, si registra un puntaggio poco lusinghiero pari a 44,27%.

I dati segnalano nella città metropolitana di Bari, in particolare, affanni e criticità per la dispersione di acqua potabile: secondo i numeri del report di Legambiente, infatti, nel capoluogo pugliese si registrerebbe oltre il 42,6% di dispersione idrica, dalla fonte al rubinetto.

Il livello di qualità dell'aria a Bari è invece classificato 'sufficiente'. Il dato della raccolta differenziata si colloca nella fascia medio-bassa tra il 30% eil 50%. Buon risultato per la copertura del servizio pubblico di depuraizone dell'acqua refluee che si attesta al 96%.

Nell'ambito della mobilità, secondo i dati Aci, migliora il tasso di incidentalità (morti+feriti/1.000 abitanti) per Bari (-15%).

Nelle pagine del report trova spazio, però, una storia 'positiva' di Bari con il racconto, dell'ex sidaco Michele Emiliano, riferito all'abbattimento dell'eco-mostro di Punta Perotti nel 2006.