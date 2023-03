Il Newsweek pubblica la classifica dei migliori ospedali italiani: il Policlinico al 35esimo posto, il San Paolo 81esimo

Il Policlinico di Bari è al 35esimo posto nella classifica dei migliori ospedali italiani tracciata dalla rivista americana Newsweek. L'ospedale San Paolo occupa l'81esima posizione. La testata statunitense, con 90 anni di storia alle spalle, ha valutato e paragonato 2.300 ospedali di 28 Paesi, realizzando anche singole graduatorie relative alle realtà nazionali.

La graduatoria italiana è guidata dal Policlinico Gemelli di Roma, seguito da 2 nosocomi milanesi: il Niguarda e il San Raffaele. Il Policlinico di Bari è comunque il secondo ospedale nella classifica parziale del Mezzogiorno, guidata dall'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo (al 33esimo posto della lista nazionale).

La classifica 'The World's Best Hospitals 2023' del Newsweek, analizza i parametri riferiti alle prestazioni offerte ed alla reputazione delle strutture sanitarie. Per la prima volta, in questa edizione, i dati di comparazione degli ospedali sono stati raccolti anche attraverso i questionari completati dai pazienti, per misurare la loro percezione del loro benessere funzionale e della qualità della vita.