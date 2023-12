Qualità della vita, Bari al 69esimo posto nella classifica del Sole 24 Ore

Nella classifica 2023 del Sole 24 Ore sulla qualità della vita nelle province italiane, Bari si piazza al 69esimo posto (su 107 province), scendendo di tre posizioni rispetto all'edizione precedente.

Sul podio della classifica (pubblicata oggi) c'è per la prima volta la provincia di Udine, seguita al secondo posto da Bologna e al terzo da Trento. Tutte nella parte bassa della classifica, invece, le pugliesi: in testa c'è Bari con il suo 69esimo posto, seguita da Lecce (71esima), Bat (85esima), Taranto (97esima), Brindisi (100esima). Chiude la classifica Foggia, al 107esimo e ultimo posto.

L’indagine della Qualità della vita del Sole 24 Ore prende in esame 90 indicatori, suddivisi in sei macrocategorie tematiche (ciascuna composta da 15 indicatori), ovvero: ricchezza e consumi; affari e lavoro; ambiente e servizi; demografia, società e salute; giustizia e sicurezza; cultura e tempo libero. Pubblicata sempre alla fine dell’anno in corso, la classifica prende in esame i dati consolidati relativi ai 12 mesi precedenti. Alcuni parametri sono tuttavia "aggiornati al 2023 (a metà anno, se non addirittura a novembre) con l’obiettivo di tenere conto degli effetti degli eventi e dei cambiamenti che hanno scandito l’anno in corso", come si legge sul sito del Sole24Ore.

Bari al 69esimo posto: i dati

Guardando nel dettaglio gli indicatori relativi alla provincia di Bari, la performance migliore è quella relativa all'imprenditorialità giovanile, con la provincia barese al 2° posto in classifica. Di contro, la performance peggiore segnalata dal dossier è relativa alle imprese straniere, per le quali Bari è al 106esimo posto. Se invece si guardano nel dettaglio i sei diversi indicatori, una perdita di posizioni importante riguarda la voce 'affari e lavoro': Bari è al 63esimo posto, perdendo 52 posizioni rispetto all'edizione precedente (quando proprio in questo ambito era stato registrato il salto in avanti più consistente). Ancora, nell'indicattore 'Ricchezza e consumi' la provincia di Bari perde quattro posizioni attestandosi al 70esimo posto. In discesa anche l'indicatore Ambiente e servizi (74esimo posto, con una perdita di 25 posizioni). Tra gli indicatori in miglioramento ci sono invece: giustizia e sicurezza (85° posto, + tre posizioni), demografia e società (28esimo posto, con un balzo in avanti di 39 posizioni), cultura e tempo libero (Bari avanza di 12 posizioni, attestandosi al 63esimo posto).