Le note di un violino risuonano in corsia: al Policlinico un omaggio speciale per mamme e neonati

Il giovane medico specializzando suona il violino in corsia per le mamme e i loro piccoli appena nati. Una dedica in musica che Mauro Maiorano, 26 anni, al primo anno del corso di specializzazione di Ginecologia e Ostetricia, ha voluto regalare alle degenti della Clinica Ostetrica del Policlinico per Pasqua: un buon auspicio per tutte le nascite e le rinascite.

“Tutte le neo mamme hanno apprezzato i brani eseguiti” racconta il direttore della clinica, il professor Ettore Cicinelli, così come hanno apprezzato i piccoli, cullati dalle note dalla ninna nanna di Brahms.