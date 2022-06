Code interminabili sulla Statale 16, caos anche per il 2 giugno. Cresce la polemica: "Situazione inaccettabile"

Code kilometriche, file interminabili sotto il sole, attese lunghissime: percorrere la Statale 16 tra Bari e Brindisi, nel tratto compreso tra Cozze, Mola, Monopoli e Fasano è diventato sempre più problematico. I cantieri di Anas per la riqualificazione della strada saranno smantellati completamente da metà mese per poi riprendere a fine estate, ma sono tante le proteste da parte degli automobilisti e non solo per una situazione complicata che nel weekend diventa ancor più infernale.

Nelle ultime ore la protesta ha raggiunto anche le istituzioni: il vicepresidente del Consiglio comunale di Bari, Fabio Romito, ha scritto un'interrogazione alla prefetta di Bari Antonia Bellomo e al sindaco di Bari, Antonio Decaro, sottolineando i disagi avvenuti ieri in occasione del 2 giugno, giornata utilizzata da molti baresi e turisti per una gita al mare o fuori porta: "Una situazione prevedibile ed evitabile - dice Romito - soprattutto alla luce di quanto era avvenuto in concomitanza del weekend del 25 aprile, durante i quali sono stati registrati diversi ingorghi stradali. E' interesse, nonché un dovere della civica amministrazione garantire la sicurezza della viabilità urbana ed extraurbana ponendo in essere tutti gli interventi necessari".

Nei giorni scorsi, invece, era intervenuto il deputato e segretario Pd Puglia uscente, Marco Lacarra, il quale aveva definito"iIncomprensibile ed irresponsabile la decisione di programmare i lavori sulla Statale 16 a cavallo della stagione estiva e proprio in una delle tratte più congestionate. Ancora più assurda è la scelta di ridurre la carreggiata a una corsia per senso di marcia durante un giorno festivo. Anas dovrebbe spiegare i motivi che l’hanno portata a una scelta tanto fuori di senno, considerato che la SS. 16 è l’unica arteria che consente di spostarsi da nord a sud del litorale Adriatico e che, di conseguenza, è sottoposta a un intenso traffico estivo, che si incrementa a dismisura nei fine settimana".ì aveva concluso Lacarra.

Alcune settimane fa l'assessora regionale ai Trasporti, Anita Maurodinoia, aveva auspicato che, in attesa di liberare la sede stradale, "i Comuni e le autorità statale preposte, che hanno partecipato ai tavoli attivati presso la Prefettura e vengono notiziati delle deviazioni a mezzo di ordinanze emesse da Anas con tutte le indicazione puntuali, si facciano promotori di una più efficace informazione ai viaggiatori, così da ridurre il più possibile disagi e problemi".