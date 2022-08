'Giornata della Solidarietà' a Bari, Coldiretti dona alimentari ai bambini del Centro 'Annibale Di Francia'

La Coldiretti Puglia ha donato, stamattina, dei pacchi alimentari al Centro per l’Infanzia 'Annibale Di Francia' a Bari, in occasione della Giornata internazionale della Solidarietà, Istituita dall'Onu nel 2005. L'associazione di categoria ha così voluto compiere un gesto per sottolineare la grave situazione in cui versano 30mila bambini di età inferiore ai 15 anni che hanno bisogno di essere assistiti e sono a forte rischio di povertà, disagio e dispersione scolastica.

Lo scenario è reso ancora più grave dall’inflazione, dalla guerra e da fenomeni speculativi: secondo Coldiretti alcuni minori "hanno bisogno di aiuto per bere latte e mangiare". Proprio per combattere le nuove povertà è stata riattivata, in Puglia, la distribuzione di cibi e bevande 'gourmet' per i nuovi poveri, per offrire a tutti la possibilità di mettere in tavola i migliori prodotti agroalimentari Made in Italy.

"È raddoppiato il numero delle famiglie in povertà relativa in Puglia, passate in un anno da 290mila a 440mila, anche a causa della crisi scatenata dalla guerra in Ucraina – afferma Coldiretti Puglia - con l’aumento dei prezzi e i rincari delle bollette energetiche, a partire da gas e luce".

Il contrasto alla povertà può essere efficace solo se supportato dall'intera comunità: "È cresciuta anche la solidarietà che si è estesa dalle organizzazioni di volontariato alle imprese e ai singoli cittadini, a partire dall’esperienza della 'spesa sospesa' dei mercati contadini di 'Campagna Amica' - conclude Coldiretti - grazie alla quale sono stati raccolti oltre 6 milioni di chili di frutta, verdura, formaggi, salumi, pasta, conserve di pomodoro, farina, vino e olio 100% italiani, di alta qualità e a chilometro zero, donati ai più bisognosi".