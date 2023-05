Bus navetta per l'ospedale della Murgia, da settembre tre collegamenti al giorno da Santeramo

Tre corse doppie al giorno in autobus per collegare Santeramo in Colle con l’ospedale della Murgia 'Perinei' di Altamura. È questo stabilito nell’incontro che si è tenuto stamattina a Bari, presso l'Assessorato ai trasporti della Regione Puglia. Alla riunione con l’assessora Anita Maurodinoia hanno partecipato il consigliere regionale delegato all’urbanistica, Stefano Lacatena, e la delegazione del Comune di Santeramo composta dal presidente del Consiglio comunale, Nunzio Di Gregorio, e i consiglieri Serafino Augusto Giannini e Giuseppe Santoro.

"L’assessora Maurodinoia - ha dichiarato il consigliere Lacatena - prevede di poter attivare le corse a settembre in via sperimentale. Da parte nostra ci impegneremo affinché le corse siano inserite nel Piano di Bacino della Città Metropolitana. Un passaggio fondamentale per rendere definitive le nuove tratte tanto richieste dalle comunità interessate per raggiungere l’ospedale".