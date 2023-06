Collegamenti treno-gomma per raggiungere le località turistiche: dalla stazione di Bari a Polignano con Itabus

Collegamenti intermodali treno-gomma per consentire ai viaggiatori in arrivo nella stazione di Bari di raggiungere in bus le spiagge pugliesi. E' la nvità annunciata, a partire dal prossimo 21 giugno, da Italo.

La società ferroviaria, che un mese fa ha acquisito ed integrato Itabus (compagnia di trasporto su gomma a lunga percorrenza), offrirà infatti connessioni di viaggio treno-gomma, con la comodità di un unico biglietto valido per entrambi i mezzi. Già da oggi, le combinazioni sono aperte alle vendite su tutti i canali Italo.

Per quanto riguarda la Puglia, saranno servite le località di Polignano a Mare, Porto Cesareo, Nardò e Gallipoli: si arriverà alla stazione di Bari e da lì partirà il bus per le spiagge. Ci saranno 4 servizi giornalieri (2 di andata e 2 di ritorno), che consentiranno ai viaggiatori di raggiungere la Puglia da Torino, Milano, Reggio Emilia, Bologna, Firenze e Roma.

Ci sarà un treno in partenza da Roma Termini alle 7:45 che arriverà a Bari Centrale alle 12:05, da qui partirà il pullman Itabus in coincidenza alle 12:25 che fermerà alle 13:05 a Polignano, alle 14:55 a Porto Cesareo, alle 15:20 a Nardò e terminerà la corsa alle 15:45 a Gallipoli. Un altro servizio sarà attivo partendo alle 6:25 da Torino Porta Nuova (alle 7:40 da Milano Centrale ed alle 11:45 da Roma Termini), arrivando alla stazione di Bari alle 16:10. Da qui i passeggeri prenderanno Itabus in partenza alle 16:30, che raggiungerà Polignano a Mare alle 17:10, Porto Cesareo alle 19, Nardò alle 19:25 e Gallipoli alle 19:50.

Per chi invece rientra dalla Puglia, o per chi abita nel territorio e si muove verso il centro-nord Italia, sarà attivo un Itabus alle 8:55 da Gallipoli (9:20 da Nardò, 9:45 da Porto Cesareo e 11:35 da Polignano a Mare) che arriverà a Bari Centrale alle 12:15, in connessione con il treno Italo delle 13 (destinazione Torino). Altra corsa in partenza da Gallipoli, quella delle 13:40 (14:05 da Nardò, 14:30 da Porto Cesareo, 16:20 da Polignano a Mare) che raggiunge la stazione barese alle 17. Da qui i viaggiatori prenderanno il treno Italo delle 17:50 (direzione Roma).

"Una nuova opportunità per i viaggiatori - sottolinea la società in una nota - di utilizzare mezzi condivisi, sostenibili e confortevoli come i treni Italo ed i pullman Itabus, acquistando tutto in un’unica transazione, avendo coincidenze prestabilite ed orari studiati per agevolare gli spostamenti e soddisfare le diverse esigenze dei passeggeri. Un servizio intermodale, quello offerto dal gruppo Italo, che può vantare una flotta composta da 51 treni e 100 bus, attivi 24 ore al giorno tutto l’anno".