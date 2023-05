Collegamento ferroviario Bari-Napoli, il ministro Salvini: "La linea diretta fra le due città sarà realizzata, viaggerò sul primo treno"

"Ho incontrato i sindaci di Napoli e Bari che aspettano da qualche anno un collegamento diretto in treno, prima dell'alta velocità e posso dire ai cittadini di Napoli e Bari che il collegamento diretto ci sarà e io avrò la gioia di farci il primo viaggio in treno". Sono queste le parole del ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, riportate dall'Ansa, durante un intervento nell'aula del Senato che sta esaminando il decreto per la realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina