Arcangelo Trivisani nuovo Comandante del Nucleo di Polizia economico finanziaria di Bari, succede a Luca Cioffi

Si è svolta questa mattina, nella Caserma 'Luigi Partipilo', la cerimonia di avvicendamento al comando del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Bari tra il Colonnello Luca Gennaro Cioffi ed il Colonnello Arcangelo Trivisani.

Il Colonnello Cioffi, dopo oltre tre anni di intenso lavoro alla guida del predetto Reparto, è stato assegnato al Comando Generale del Corpo, quale Capo Ufficio Analisi del II Reparto Coordinamento Informativo e Relazioni Internazionali.

Di grande rilevanza i risultati di servizio ottenuti sotto la guida dell’Ufficiale in tutti i settori di polizia economico-finanziaria: dal contrasto alle frodi fiscali, alla repressione dei più insidiosi illeciti a danno del bilancio dello Stato e dell’Unione Europea, alla disarticolazione di agguerriti sodalizi criminali operanti nel distretto della Corte d’Appello barese.

In particolare, importanti indagini sono state finalizzate a 'intercettare' il fenomeno delle indebite compensazioni e cessioni di crediti d’imposta in materia edilizia, che hanno consentito di operare sequestri per oltre 200 milioni di euro.

Sul fronte della spesa pubblica, non si può non fare riferimento alle rilevanti attività investigative che hanno permesso di disvelare presunti, gravi illeciti nel settore degli appalti da parte di funzionari di Enti pubblici nel Barese e nel Foggiano.

Grande attenzione investigativa è stata rivolta, inoltre, al contrasto della criminalità organizzata e alle sue proiezioni nel tessuto economico-produttivo, sia con la disarticolazione delle relative strutture operative, sia con l’aggressione ai patrimoni illecitamente costituiti. Ciò attraverso l’esecuzione di misure cautelari reali previste sia dalla disciplina penalistica che da quella di prevenzione recata dal 'Codice antimafia', privilegiando il loro impiego congiunto.

Significativi risultati sono stati ottenuti, infine, nella lotta al riciclaggio, al contrabbando di tabacchi lavorati esteri, al finanziamento del terrorismo internazionale nonché al traffico internazionale di sostanze stupefacenti, come testimoniato dai sequestri effettuati all’inizio dell’anno, nel corso di due distinte operazioni, di oltre 1.300 kg di cocaina abilmente occultata su imbarcazioni mercantili, provenienti dal Brasile e in arrivo al porto di Savona.

Durante il commiato, il Colonnello Cioffi ha espresso parole di sentito ringraziamento a tutti Finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Bari per l’impegno, la disponibilità e la professionalità dimostrati in servizio, augurando, nel contempo, al Colonnello Trivisani ogni soddisfazione personale nonché ogni meritato successo professionale.

Il Colonnello Arcangelo Trivisani, di 44 anni, sposato e con due figli, si è arruolato nel 1998, frequentando il corso quinquennale presso l’Accademia della Guardia di Finanza di Bergamo.

Al termine del periodo di formazione, ha diretto la Tenenza di Caltagirone per due anni e, successivamente, è stato assegnato al Nucleo Speciale di Polizia Valutaria (sede di Milano), occupandosi di indagini di rilevanza nazionale a tutela dei mercati finanziari e borsistici.

Nel grado di Capitano e Maggiore ha prestato servizio presso il Comando Generale di Roma, quale Capo Sezione del III Reparto Operazioni e in incarichi di staff dell’Autorità di Vertice.

Al termine del Corso Superiore di Polizia Tributaria, nel grado di Tenente Colonnello, ha comandato i Gruppi Tutela Beni e Servizi e Tutela Mercato dei Capitali del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Milano, incarichi nei quali ha coordinato delicate inchieste nel settore dei reati tributari, fallimentari e societari.

Nel luglio 2022 è stato assegnato al Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Bari, ricoprendo, congiuntamente, il ruolo di Capo Ufficio Operazioni e di Comandante del I Gruppo Tutela Entrate, articolazione deputata allo svolgimento di verifiche fiscali nei confronti di soggetti di rilevanti dimensioni.

Laureato in Giurisprudenza e Scienze Politiche, ha conseguito il master universitario di II livello in diritto tributario, contabilità e pianificazione fiscale presso l’Università Luiss di Roma.

Autore e coautore di diversi articoli di contenuto giuridico e professionale, ha svolto incarichi di insegnamento presso i principali Istituti di istruzione del Corpo.