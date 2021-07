Cambio al vertice del Comando provinciale dei carabinieri: Francesco de Marchis subentra a Fabio Cairo

Cambio al vertice del Comando provinciale dei carabinieri di Bari. Il 15 luglio scorso è subentrato al ruolo di comandante, prendendo il posto del generale di brigata Fabio Cairo, il colonnello Francesco de Marchis. Cairo ha lasciato invece la Puglia, per partire alla volta di Roma, dove assumerà l'incarico di direttore del Servizio di cooperazione internazionale di Polizia.

"Nei 3 anni di intensa attività, il generale Cairo - spiegano in una nota dal Comando provinciale - ha dato corpo alle direttive del Comando Generale, tendenti a realizzare una sempre più attenta vicinanza alla popolazione intensificando i servizi di prossimità, in grado di rafforzare il legame esistente tra Carabinieri e cittadini, aderendo alle istanze di sicurezza di questi ultimi, nonché alla nascita del Nuovo Gruppo Carabinieri Trani che sarà elevato, a breve, a comando provinciale della novella provincia Barletta-Andria-Trani".

"In questa fase "delicata" di ripartenza dopo la pandemia "occorrerà la massima vigilanza e attenzione da parte delle forze di Polizia e dell'arma dei carabinieri per quanto ci riguarda. Il messaggio ai cittadini è di affidarsi sempre con fiducia, segnalare prontamente sempre situazioni nelle quali dovessero trovarsi, in ragione delle proprie attività professionali e imprenditoriali che possano in qualche modo favorire l'infiltrazione di organizzazioni criminali" ha concluso il neo comandante durante l'incontro di avvicendamento.

Il nuovo comandante

Il Colonnello Francesco de Marchis, 49 anni, originario di Roma, ha frequentato la Scuola Militare Nunziatella di Napoli (dal 1988 al 1991) e i Corsi dell’Accademia Militare di Modena e della Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma (dal 1991 al 1996).

Nel corso della sua carriera professionale ha ricoperto gli incarichi di Comandante di Plotone Allievi Marescialli presso la Scuola Allievi Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri di Firenze (dal 1996 al 1992), Comandante del Nucleo Operativo della Compagnia di Milano-Duomo (dal 1997 al 1999), Comandante delle Compagnie di Carini (dal 1999 al 2002) e di Palermo - Piazza Verdi (dal 2002 al 2005), Ufficiale addetto e successivamente Capo Sezione all’Ufficio Operazioni del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri (dal 2005 al 2013).

Ha maturato una significativa esperienza Internazionale ricoprendo, dal 2013 al 2016, l'incarico di Addetto Aggiunto per la Difesa e per la Cooperazione Difesa presso l'Ambasciata d'Italia a Washington, DC - Stati Uniti d'America, con accreditamento secondario in Canada e Messico.

Dal 2016 al 2021, ha prestato servizio presso il Gabinetto del Ministro della Difesa, nell'ambito degli Uffici di diretta collaborazione, assolvendo le funzioni di Aiutante di Campo Carabinieri dei Ministri della Difesa Pro-tempore.

Ha conseguito la laurea in Giurisprudenza (anno accademico 1995/ 1996 - Università degli Studi 'La Sapienza" di Roma con la votazione di 110 e Lode) e la laurea specialistica di II livello in Scienze della Sicurezza interna ed esterna (anno accademico 2002/2003 - Università degli Studi 'Tor Vergata" di Roma con la votazione di 110 e Lode).

Ha frequentato, nell'anno accademico 2011-2012, il 140 Corso Superiore di Stato Maggiore Interforze presso l'Istituto Superiore di Stato Maggiore Interforze, nell'ambito del quale ha conseguito il Master Universitario di II livello in "Studi Internazionali Strategico-Militari". Nel corso del medesimo anno accademico, ha frequentato il 13° Corso per "Consigliere giuridico in diritto internazionale umanitario e diritto delle operazioni militari", conseguendo la qualifica di "Consigliere giuridico nelle Forze Armate".

Parla correntemente la lingua inglese ed è stato insignito, nel 2017, dell'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. È sposato e ha due figli.