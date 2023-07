Una visita speciale nella sede della Guardia di Finanza di Bari: in caserma il Comandante regionale Fabrizio Toscano

Dopo aver rivolto il proprio saluto ai Comandanti dei Reparti dipendenti dal I Gruppo Bari e al personale in forza ai Reparti alla sede, il Generale ha consegnato ricompense di ordine morale ai militari che si sono particolarmente distinti in operazioni di servizio. Ieri il Generale di Divisione Fabrizio Toscano si è recato in visita presso la Caserma 'Sottobrigadiere Mavm Saverio Garzone', sede del I Gruppo della Guardia di Finanza di Bari, nonché del Nucleo Operativo Metropolitano Bari. A riceverlo, il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Bari, Generale di Brigata Roberto Pennoni, il Comandante del I Gruppo Bari, Colonnello William Vinci ed il Comandante del Nucleo Operativo Metropolitano Bari, Maggiore Marco Foladore.

Il Comandante del I Gruppo Bari ha illustrato, durante un apposito briefing, il contesto socio-economico della Città Metropolitana di Bari, esaminando i principali settori di intervento che, quotidianamente, vedono impegnate le Fiamme Gialle baresi quale Polizia Economico-Finanziaria, nonché descritto le operazioni di servizio di maggiore rilevanza in corso presso i Reparti dipendenti.

Nello specifico, il Colonnello Vinci ha evidenziato i più significativi risultati operativi conseguiti, nell’ultimo periodo, dai militari del Nucleo Operativo Metropolitano di Bari, delle Compagnie di Altamura, Molfetta, Monopoli e delle Tenenze di Bitonto, Gioia del Colle, Mola di Bari e Putignano che, in base alle caratteristiche proprie delle rispettive circoscrizioni territoriali di competenza hanno individuato, nel complesso, 36 evasori totali ed accertato redditi sottratti ad imposizione per oltre 118 milioni di euro. Numerose sono state anche le attività in materia di sommerso da lavoro che hanno portato alla scoperta di 138 lavoratori 'in nero', 56 lavoratori 'irregolari' e alla verbalizzazione di 76 datori di lavoro inadempienti. Sono stati effettuati anche efficaci controlli in materia di corrispettivi telematici.

I Finanzieri del I Gruppo Bari sono stati impegnati, inoltre, nel settore delle uscite, eseguendo numerosi interventi nei confronti di soggetti destinatari di finanziamenti pubblici, compresi quelli in materia di Pnrr (per un impegno di spesa di oltre 2 milioni di euro), e verifiche in materia di reddito di cittadinanza con la segnalazione di 141 illeciti percettori.

A contrasto della criminalità organizzata, le Fiamme Gialle della Città Metropolitana di Bari hanno condotto accertamenti patrimoniali antimafia nei confronti di 117 soggetti connotati da pericolosità sociale qualificata, proponendo alla competente Autorità Giudiziaria misure ablative per oltre 1.200.000 euro ed eseguendo sequestri di beni per oltre 1.300.000 euro.

Al termine della visita, il Comandante Regionale ha espresso parole di apprezzamento per l’impegno profuso dalle Fiamme Gialle baresi nell’azione di servizio volta al contrasto di ogni forma di illegalità economica e finanziaria.