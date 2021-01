Gel Igienizzante Mani: come scegliere il migliore e risparmiare

Per proteggersi dalla diffusione del nuovo Coronavirus è fondamentale seguire le direttive date dal Ministero della Salute e adottare alcune semplici misure, come rispettare la distanza fisica di almeno 1 metro dagli altri, indossare le mascherine e lavare spesso le mani.



Si tratta di soluzioni a base di derivati alcolici (o azoto) che applicate sulle mani detergono senza la necessità di usare acqua per risciacquarsele e asciugarsi. Generalmente un buon igienizzante contiene al primo posto negli ingredienti l'alcol etilico denaturato in una percentuale che va dal 60-85%, capace di evaporare velocemente a contatto con l'aria neutralizzando batteri e alcuni virus dalla superficie delle mani.

Per disinfettare bene le mani non basta però che il gel abbia una percentuale di alcol sufficiente, bisogna avere delle accortezze ed utilizzarlo nel modo giusto. Infatti si deve applicare sulla pelle asciutta simulando per 30-40 secondi gli stessi movimenti di quando ci laviamo le mani con il sapone e cospargerlo su tutte le zone, dal palmo e dorso della mano fino ad arrivare a dita e polsi.

Non tutti i gel igienizzanti però sono uguali, anzi: alcuni di essi, non hanno alcuna efficacia contro virus e batteri. Ecco allora un elenco dei migliori gel igienizzanti per le mani da acquistare on line e tutto quello che c'è da sapere per usarli e sceglierli correttamente.



Confezione da 20 Stick monouso Steriman Gel

Steriman gel è un igienizzante e antibatterico mani ad uso frequente con proprietà antimicrobiche, in grado di uccide germi e batteri in maniera rapida. Confezione da 20 pratiche bustine monouso da 2,8 ml a base di alcool, glicole propilenico, glicerina e geraniolo.

Prodotto Made in Italy come presidio medico chirurgico, il gel Steriman non richiede risciacquo, non unge, non macchia ed è a rapido assorbimento. È in grado di idratare la pelle lasciando le mani pulite, morbide e piacevolmente profumate. Applicare direttamente sulle mani e massaggiare fino a completo assorbimento. Utilizzare anche più volte al giorno.

Gel Mani Ventitre - Confezione da 100ml

Il Gel igienizzante per le mani Ventitrè è in formato travel size, che può essere comodamente portato in borsa e anche in aereo. Dall'azione disinfettante, detergente e rinfrescante, questo gel contiene il 70% di alcol, agisce rapidamente e si usa senza acqua: basterà erogare il prodotto sul palmo di una mano e strofinare fino alla sua completa asciugatura, senza risciacquare. Arricchito con Olii Essenziali di Lavanda, Tea-Tree, Geranio, chiodi di Garofano e legno di Cedro, oltre ad igienizzare le mani le nutre e le rende morbide e idratate.

