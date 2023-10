Il Comune celebra il Comitato di Cittadinanza attiva di Pane e Pomodoro, Decaro: "Diventerà un'unica spiaggia con Torre Quetta"

"Nell’immediato saranno avviati i primi interventi sulla viabilità attigua a Pane e Pomodoro e sull’area di collegamento con Torre Quetta in modo da avere un’unica spiaggia pubblica nelle more che si compia l’iter per il più ampio programma di rigenerazione Bari costa sud. In questo modo contiamo di accogliere le tante istanze che ci giungono dai cittadini che con le loro pratiche quotidiane ci hanno suggerito la rifunzionalizzazione di un’area che nel tempo è stata utilizzata spontaneamente da cittadini e turisti mostrandoci tutto il suo valore ". Lo ha dichiarato questa mattina il sindaco Decaro a Palazzo di Città, durante la visita dei rappresentanti del Comitato di cittadinanza attiva della spiaggia cittadina.

"Il comitato cittadino di Pane e Pomodoro è da tempo per la nostra amministrazione un interlocutore attento per tutto ciò che riguarda la gestione e lo stato di uno dei luoghi più frequentati e attrattivi della città - ha sottolineato Decaro - Di fatto rappresenta un importante presidio sociale e insieme un’antenna sensibile su uno degli spazi pubblici più amati dai baresi e dai turisti per gran parte dell’anno, e per questo impegno gli siamo grati. Tante sono le potenzialità che la spiaggia pubblica di Pane e Pomodoro e tante ancora la criticità che siamo convinti troveranno risposte e soluzione negli importanti progetti di riqualificazione che interesseranno quel tratto di costa cittadina"

Durante l’incontro, il portavoce del Comitato, Ottavio De Gregorio, ha illustrato le attività svolte nel corso della stagione estiva sulla spiaggia cittadina e suggerito alcune proposte per rendere sempre più bella e funzionale la spiaggia più amata dai baresi.

Nell’occasione il Comitato ha consegnato degli attestati di riconoscimento ad associazioni, singoli cittadini e aziende che a vario titolo hanno contribuito all’animazione e alla gestione della spiaggia di Pane e Pomodoro.

Uno speciale riconoscimento è stato consegnato ai due agenti di Polizia locale Valerio Quassia e Mario Fiorentino per il loro impegno, determinante per il ritrovamento di una bambina che si era smarrita tra la folla. Ulteriori riconoscimenti sono andati ad Amiu e Multiservizi per gli interventi costanti di pulizia e manutenzione della spiaggia, a Gabriella Ceci del Comitato di cittadinanza attiva Pane e Pomodoro, alla cooperativa Equaltime e alle società Password Srl e Aliservice impegnate nei servizi per la fruizione della spiaggia cittadina.