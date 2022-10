Diciannove anni fa l'omicidio del giovane Marchitelli a Carbonara, Decaro: "Gaetano vittima innocente di mafia"

"Gaetano, che aveva solo 15 anni quando fu ucciso, è una vittima innocente di mafia della nostra città. Sono passati 19 anni da quella maledetta sera e nessuno si è pentito per quanto accaduto". Sono queste le parole con cui il sindaco di Bari, Antonio Decaro, ha commemorato l'anniversario dell’omicidio di Gaetano Marchitelli, colpito il 2 ottobre del 2003 mentre stava lavorando in una pizzeria del quartiere Carbonara di Bari. Il primo cittadina ha deposto stamattina una corona di fiori presso la lapide in piazza Umberto I che ricorda la giovane vittima innocente di mafia.

Il ragazzo che lavorava per mantenersi agli studi e non gravare sull'economia familiare, fu colpito alla schiena da uno di quei colpi (destinati ad altri) sparati da un commando criminale a bordo di un’auto. "Oggi Gaetano sarebbe un giovane uomo, cittadino di questa città - scrive Decaro in un post pubblicato sulla sua pagina facebook - Un giovane uomo, che sognava di fare l’ingegnere informatico e che la mafia ci ha impedito di conoscere, di amare".

"Noi tutti non dobbiamo smettere di ricordare e raccontare ciò che è successo e cosa significa morire per mano mafiosa - sottolinea il sindaco di Bari - cosa significa aver paura di vivere e passeggiare in una città dove puoi essere ammazzato per una guerra tra clan".