Commissione Difesa Vista al fianco della 25^ edizione Race For The Cure. Tappa a Bari dal 17 al 19 maggio per screening gratuiti

Anche quest’anno Commissione Difesa Vista ETS rinnova la sua partecipazione alla Race for the Cure 2024, offrendo ai cittadini controlli gratuiti della vista grazie alla collaborazione di medici oculisti, ortottisti e con il contributo degli ottici volontari di Federottica Bari. A Bari dal 17 al 19 maggio in Piazza Prefettura sarà possibile effettuare gratuitamente test visivi, con professionisti del settore a disposizione per rilevare ed evidenziare eventuali deficit o anomalie visive. Gli screening seguiranno i seguenti orari: venerdì dalle 15:00 alle 20:00, sabato dalle 10:00 alle 19:00 e domenica dalle 9:00 alle 13:00. Da otto anni, Commissione Difesa Vista ETS condivide con Race for the Cure l’impegno nella sensibilizzazione dei valori legati alla ricerca, alla salute e al benessere a tutte le età. Per questo presso il Villaggio della Salute sarà possibile usufruire di consulti medici ed effettuare visite specialistiche gratuite, in un percorso all’insegna della salute e del benessere che prevederà anche laboratori alla scoperta degli stili di vita salutari. La più grande manifestazione in Italia e nel mondo per la lotta ai tumori del seno, la Race for the Cure quest’anno celebra la sua 25a edizione, un traguardo importante e significativo per un evento che mira di anno in anno a sensibilizzare una fascia sempre più ampia dell’opinione pubblica sul tema della prevenzione. Nata nel 1982 negli Stati Uniti, è organizzata dall’associazione senza scopo di lucro Susan G. Komen Italia. Protagoniste saranno le Donne in Rosa, donne che hanno affrontato o stanno affrontando la battaglia contro il tumore al seno, patologia che nel 2023 ha registrato in Italia circa 56.000 nuovi casi diagnosticati. A mettere a disposizione la loro migliore strumentazione per effettuare i test della vista saranno i partner tecnologici, nonché leader del mercato, ZEISS, ESSILOR e Frastema Ophthalmics. “Siamo orgogliosi dei traguardi raggiunti in collaborazione con la Race for the Cure. Lo scorso anno, grazie alle iniziative di sensibilizzazione a cui abbiamo partecipato, CDV ETS ha offerto 1200 controlli gratuiti della vista in giro per l’Italia.”, spiega Vittorio Tabacchi, presidente di Commissione Difesa Vista ETS. “Questa 25a edizione dell’evento mira ad avvicinare fasce sempre più trasversali della popolazione e noi saremo nuovamente presenti al Villaggio Salute per contribuire ad ampliare la cultura della prevenzione e della buona qualità visiva. Le giornate dedicate agli screening sono anche un momento di condivisione e informazione sulle corrette pratiche volte a salvaguardare la salute oculare”.