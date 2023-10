Lavori sulla Complanare Sud di Bari, il 7 ottobre chiusura notturna per lo svincolo di Modugno

Sulla D94 Complanare Sud di Bari, dalle 22 di venerdì 6 ottobre alle 6 del giorno successivo, sarà chiuso lo svincolo di Modugno, in entrata verso la A14 Bologna-Taranto. In alternativa, Autostrade.it consiglia di entrare allo svincolo di Bari Zona Industriale. Lo stop al transito dei veicoli è necessario per consentire lavori di manutenzione delle opere in verde.