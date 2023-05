Finanziati i lavori di completamento della diga di Saglioccia, ad Altamura: l'opera fu iniziata nel 1977 e mai terminata

La Giunta regionale pugliese ha approvato l’autorizzazione paesaggistica in deroga per il completamento della diga di Saglioccia. L'opera è finanziata con cinque milioni di euro del Pnrr. La diga di Saglioccia, situata tra Altamura e Gravina, in contrada Tempa Bianca, completa il sistema delle dighe destinate a servire i bisogni idrici di Puglia e Basilicata.

I fondi serviranno agli interventi di manutenzione straordinaria della diga di Saglioccia, realizzata negli anni '80 e mai entrata in esercizio, con lo sbarramento sul torrente omonimo, affluente di destra del fiume Bradano, in agro di Altamura, in località Tempa Bianca.

L’intervento è finalizzato alla rifunzionalizzazione di tutte le apparecchiature elettromeccaniche ed idrauliche connesse allo sbarramento ai fini dell’avvio degli invasi sperimentali che consentiranno un accumulo di circa 2Mmc di risorsa idrica disponibile per il servizio irriguo. Sarà verificata la funzionalità delle reti di passaggio di acqua. Il progetto esecutivo in linea tecnica è approvato. È, invece, in corso di acquisizione l’autorizzazione paesaggistica: il soggetto attuatore è pronto per avviare la procedura di gara. Si prevede l’avvio dei lavori già a gennaio 2024 per una durata di 360 giorni con l’avvio degli invasi sperimentali ai fini del collaudo delle opere entro il mese di gennaio 2025, data in cui decorre l’avvio all’esercizio programmato delle stesse opere irrigue.

I lavori per la diga furono avviati nel giugno 1977 (importo stimato pari a 1,7 miliardi di lire, a cui il Ministero dell’Agricoltura poi aggiunse 4,5 miliardi tramite la Cassa per il Mezzogiorno), e al 31 dicembre 2014 eseguiti per il 56,32%, con una spesa sostenuta lievitata a 30 milioni 290.197 euro e con ulteriori 15 milioni di euro necessari per il completamento dell’opera.

La diga si inserisce in un sistema secondario di irrigazione per l’agricoltura, attraverso la possibilità di servire circa 4mila ettari di coltivazioni e permettendo così la trasformazione delle colture, col passaggio dalla monocultura del grano alle coltivazioni degli ortaggi, frutteti, uliveti e vigneti.