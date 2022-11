Ridefiniti varchi d'ingresso e aree pedonali: cambia la Ztl a Bari vecchia

La giunta comunale ha approvato ieri la delibera con la quale si disciplinano le variazioni ai criteri di funzionamento della Ztl della Città vecchia e la contestuale istituzione di nuove aree pedonali.

Terminata l’attività di sostituzione dei sette impianti, in corrispondenza dei varchi di strada Porto Nuovo, via Ruggiero il Normanno, piazza Federico II di Svevia, via Benedetto Petrone, strada San Benedetto, piazza del Ferrarese e largo Urbano II, per la rilevazione degli accessi di veicoli alla zona a traffico limitato si procederà, con ordinanza dirigenziale, ad avviare la revisione del sistema di sosta e circolazione.

Per aumentare la superficie dedicata alla fruizione delle bellezze storiche, l’amministrazione comunale ha inoltre deciso di realizzare nuove aree pedonali in largo Albicocca, strada Albicocca, largo Maurelli, vico Maurelli, strada della Torretta, strada Santa Teresa dei Maschi e strada De' Gironda. Sarà programmata anche una rete stradale che consenta di approssimarsi alla zona interdetta al traffico, garantendo gli spostamenti dei veicoli tra le zone limitrofe.

Il Comune ha deciso di ampliare l’offerta di sosta per soddisfare la domanda dei residenti, domiciliati e dimoranti nella Città vecchia, riducendo il numero di aree a pagamento disponibili per tutta l’utenza in ingresso alla Ztl, riservando ai soli utenti autorizzati le aree di piazza San Pietro e largo San Sabino.

Di conseguenza, si riducono da quattro a due i cosiddetti 'ganci', percorsi sui quali la circolazione è consentita indifferentemente a tutti i conducenti di veicoli intenzionati a raggiungere piazzale Monsignor Michele Mincuzzi: il 'gancio 1' è costituito dal varco di accesso in via Ruggiero il Normanno e varco di uscita in piazza Federico II di Svevia. Il 'gancio 2' prevede il varco di accesso e uscita sempre in piazza Federico II di Svevia.

In vista dell’istituzione delle nuove aree pedonali si provvederà quindi anche al riordino delle strade azzurre dove il transito è consentito ad una velocità non superiore a 30 Km/h ai veicoli a servizio di persone con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, dotati dell’apposito tagliando per disabili e ai veicoli dei residenti o domiciliati nella Città vecchia, dotati di apposito permesso. L’accesso dei veicoli a propulsione elettrica o ibrida sarà consentito, ma condizionato al possesso dell’autorizzazione d’accesso alla Ztl.

I permessi di circolazione e sosta, i classici 'pass' che in passato dovevano essere esposti negli abitacoli dei veicoli, sono soppressi perché obsoleti e replicabili. Saranno sostituiti da sistemi telematici per il controllo degli ingressi più rapido ed efficace. Il nuovo funzionamento della zona Ztl della Città vecchia entrerà in vigore dopo la pubblicazione di apposita ordinanza dirigenziale, attesa nelle prossime settimane.